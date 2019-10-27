Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T17:09Z
https://ria.ru/20191027/1560272119.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_588057b4cd44cfb80f3a131ad031cab2.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе со станками

17:09 27.10.2019
299
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе со станками в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Сообщение о пожаре на складе со станками по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б, поступило в 15.33 мск. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
"В 16.49 - локализация на площади 50 квадратных метров", - сказал он. Пострадавших нет.
В тушении огня задействовано более 30 человек и около 10 единиц техники.
Пожар
22 октября, 18:39РИА Новости
Мать четырех детей погибла в пожаре под Волгоградом
401000
Обсудить 0
Ростов-на-ДонуРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Ростове-на-Дону загорелся склад со станками
РИА
Новости
Полицейский
Соседи прокомментировали сообщения об убийстве петербурженки сыном
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп заявил об отсутствии большой внешней помощи в ликвидации главаря ИГ*
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп наблюдал за операцией по ликвидации лидера ИГ* в прямом эфире
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади
Трамп заявил о попытке аль-Багдади прикрыться своими детьми во время штурма
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Арсенал США при операции по ликвидации аль-Багдади включал собак и робота
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Две жены аль-Багдади погибли в ходе операции США
Автомобили скорой помощи
В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой
Конфорка газовой плиты
В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*
Рыбная деревня, Калининград
В Госдуме оценили план по "захвату" Калининграда силами НАТО
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Минобороны не зафиксировало в Сирии ударов с воздуха со стороны США
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп рассказал подробности операции по ликвидации аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния