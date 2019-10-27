В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе со станками

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе со станками в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Сообщение о пожаре на складе со станками по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б, поступило в 15.33 мск. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

"В 16.49 - локализация на площади 50 квадратных метров", - сказал он. Пострадавших нет.