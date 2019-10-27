Две жены аль-Багдади погибли в ходе операции США

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США взяли в плен ряд боевиков, в ходе операции погибли две жены главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, в жилом комплексе были обнаружены две жены аль-Багдади с поясами самоубийц. "Было две женщины, обе жены (аль-Багдади), обе в поясах, они не сработали", - сказал Трамп. "Но тот факт, что они мертвы, а на них были пояса, сильно усложнил ситуацию для наших людей, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Они не взорвались, но они погибли", - сказал Трамп.
Кроме того, ряд боевиков были взяты в плен, рассказал он.
"Были пленные. Многие погибли на месте, но некоторых мы взяли", - уточнил Трамп.
* запрещенная в России террористическая организация.