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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп рассказал подробности операции по ликвидации аль-Багдади

17:00 27.10.2019 (обновлено: 17:04 27.10.2019)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. В операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии участвовали 8 вертолетов США, их обстреляли по пути к месту операции, заявил президент США Дональд Трамп.
"Участвовало 8 вертолетов и большая группа блестящих военных", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, вертолеты летели "очень низко и быстро" и встретились с локальным огнем, который "был очень быстро подавлен".
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"Вертолеты столкнулись с определенным огнем. Мы думаем, это были случайные люди, которым, как мне кажется, просто не нравится смотреть на вертолеты", - сказал Трамп. По его словам, вертолеты США пролетали над территориями Сирии, которые контролировали Россия, Турция и Сирия.
По его словам, за аль-Багдади наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, но в какой-то момент осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей.
"Большинство этих туннелей было тупиковыми, кроме одного, но мы и его прикрыли", - сказал Трамп. По его словам, спецназовцы США проникли в дом через проделанную ими с помощью взрыва дыру в стене. "Они взорвали стену, не желая идти через основной вход, потому что он был заминирован", - сказал Трамп.
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Он несколько раз повторил, что аль-Багдади погиб "как трус" и "как собака", "убегая и плача". По его словам, тело главаря ИГ* было сильно обезображено, когда он взорвал в тупиковом туннеле пояс смертника. Тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать", сказал Трамп. "Они провели тест на месте", - подтвердил Трамп, имея в виду тест ДНК.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
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