В Ростове-на-Дону загорелся склад со станками

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел на складе со станками в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, информации о пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

По его словам, в 15.33 мск поступило сообщение о пожаре по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б.

"Пожар произошел на складе со станками. Предварительная площадь - 40 квадратных метров", - сказал он, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.