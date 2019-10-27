Трамп наблюдал за операцией по ликвидации лидера ИГ* в прямом эфире

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал операцию по ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома.
"Это было, как смотреть кино", - заявил президент США журналистам.
По его словам, в ситуационной комнате находились вице-президент Майк Пенс, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие.
* Террористическая организация, запрещенная в России.