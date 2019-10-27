Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T17:19Z
https://ria.ru/20191027/1560271794.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148058/98/1480589840_0:21:1001:584_1036x0_80_0_0_dde979b3e825a9f79ce78799beec8fb4.jpg
РИА Новости
Культура

Камбербэтч поддержал идею снять фильм только про супергероев-женщин

17:19 27.10.2019
443
© Фото : Marvel Studios, 2016Бенедикт Камбербэтч в фильме "Доктор Стрэндж"(2016)
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
© Фото : Marvel Studios, 2016
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч одобрил идею снять фильм только про женских персонажей киновселенной Marvel, без участия мужчин, сообщает BuzzFeedNews.com.
Актер, известный по роли доктора Стрэнджа, на вопрос издания о подобной картине, ответил: "Да, конечно, почему бы и нет. Время для такого кино пришло. Сегодня женщин-супергероев все больше. Это будет здорово".
Ранее Элизабет Олсен (Алая ведьма), заявила изданию: "Если женщинам дать больше экранного времени в фильме Marvel, он имел бы огромное влияние, потому что комиксы – не только для мальчиков, которые хотят смотреть на супергероев-мужчин".
Тесса Томпсон (Валькирия) на прошлой неделе рассказала Entertainment Online, что все участницы проектов студии "очень ждут" такой ленты. "В комиксах есть все линии женских персонажей, думаю, что и в киновселенной они вполне возможны", — добавила актриса.
Бри Ларсон (капитан Марвел) подчеркнула, что многие "увлечены" этой идеей, а Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) рассказала, что уговаривает руководство киностудии на такой фильм и уверена, что он станет настоящей "бомбой".
Американская актриса Натали Портман
15 октября, 14:11Культура
СМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора
1301222
КультураКино и сериалыБри Ларсон (актриса)Бенедикт КамбербэтчСкарлетт Йоханссон
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Пассажирский самолет в небе
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Уровень безработицы в 38 регионах ниже, чем в среднем по России
01:12Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
Лента новостейМолния