Камбербэтч поддержал идею снять фильм только про супергероев-женщин

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бенедикт Камбербэтч одобрил идею снять фильм только про женских персонажей киновселенной Marvel, без участия мужчин, . Бенедикт Камбербэтч одобрил идею снять фильм только про женских персонажей киновселенной Marvel, без участия мужчин, сообщает BuzzFeedNews.com.

Актер, известный по роли доктора Стрэнджа, на вопрос издания о подобной картине, ответил: "Да, конечно, почему бы и нет. Время для такого кино пришло. Сегодня женщин-супергероев все больше. Это будет здорово".

Ранее Элизабет Олсен (Алая ведьма), заявила изданию: "Если женщинам дать больше экранного времени в фильме Marvel, он имел бы огромное влияние, потому что комиксы – не только для мальчиков, которые хотят смотреть на супергероев-мужчин".

Тесса Томпсон (Валькирия) на прошлой неделе рассказала Entertainment Online, что все участницы проектов студии "очень ждут" такой ленты. "В комиксах есть все линии женских персонажей, думаю, что и в киновселенной они вполне возможны", — добавила актриса.