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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации аль-Багдади

16:47 27.10.2019 (обновлено: 17:02 27.10.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
"Я хочу поблагодарить страны - Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии", - сказал Трамп.
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"Россия отлично с нами поступила, они открыли (воздушное пространство - ред.), мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что РФ не знала заранее о проведении США операции по ликвидации аль-Багдади, но позволила пролет над территорией Сирии.
"Они не знали, какая была миссия, но они знали, что мы пролетаем над территорией, где у них был огневой потенциал", - сказал Трамп.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампИракТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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