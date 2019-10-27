Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

"Я хочу поблагодарить страны - Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии", - сказал Трамп.

"Россия отлично с нами поступила, они открыли (воздушное пространство - ред.), мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала", - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что РФ не знала заранее о проведении США операции по ликвидации аль-Багдади, но позволила пролет над территорией Сирии.

"Они не знали, какая была миссия, но они знали, что мы пролетаем над территорией, где у них был огневой потенциал", - сказал Трамп.