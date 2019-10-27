РПЦ остается объединяющей общество силой, заявил патриарх Кирилл

"Очень важно, чтобы у церкви развивался диалог с обществом, потому что на общественную жизнь, конечно, оказываются очень разные влияния - культурные, политические. Мы знаем, что существует разделение среди людей, в том числе и по отношению к тем или иным политическим событиям. Но несмотря на то, что разделения такого рода запрограммированы, они проистекают из того, что мы не всегда похожи друг на друга - должны быть некие силы, которые соединяют людей в один народ. И Русская православная церковь всегда была такой силой", - заявил он.