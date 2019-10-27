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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ остается объединяющей общество силой, заявил патриарх Кирилл

16:47 27.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) остается объединяющей общество силой, несмотря на разногласия в нем по политическим вопросам, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл журналистам в аэропорту Ростова-на-Дону в воскресенье.
"Очень важно, чтобы у церкви развивался диалог с обществом, потому что на общественную жизнь, конечно, оказываются очень разные влияния - культурные, политические. Мы знаем, что существует разделение среди людей, в том числе и по отношению к тем или иным политическим событиям. Но несмотря на то, что разделения такого рода запрограммированы, они проистекают из того, что мы не всегда похожи друг на друга - должны быть некие силы, которые соединяют людей в один народ. И Русская православная церковь всегда была такой силой", - заявил он.
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Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию состоялся 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону. В воскресенье он освятил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и совершил в нем божественную литургию.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияОбщество
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