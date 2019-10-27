Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор "Бурановких бабушек" Ксения Рубцова рассказала "360", что солистка коллектива Наталья Пугачева скончалась из-за онкологии.
Как объяснила Рубцова, после Евровидения в Баку женщина начала много гастролировать, а затем стала худеть. Во время обследования в Ижевске у нее обнаружили опухоль ЖКТ.
В онкоцентре Блохина в Москве ей сделали операцию.
"К тому времени опухоль была такого размера, что самостоятельно кушать она уже не могла. Врач говорил, что она может протянуть максимум десять дней", — рассказала директор.
Операция прошла успешно, в течение шести лет, по словам Рубцовой, все было хорошо. Однако в июне этого года случился рецидив.
Самодеятельный фольклорный коллектив из села Бураново в 2012 году получил известность, представляя Россию на Евровидении в Баку. Исполнительницы заняли на конкурсе второе место с песней "Party For Everybody".
Сейчас коллектив гастролирует под названием "Бабушки из Бураново".
© РИА Новости / Антон ДенисовУчастница фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева
Участница фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева