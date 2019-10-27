Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор "Бурановких бабушек" Ксения Рубцова рассказала " Директор "Бурановких бабушек" Ксения Рубцова рассказала " 360 ", что солистка коллектива Наталья Пугачева скончалась из-за онкологии.

Как объяснила Рубцова, после Евровидения в Баку женщина начала много гастролировать, а затем стала худеть. Во время обследования в Ижевске у нее обнаружили опухоль ЖКТ.

В онкоцентре Блохина в Москве ей сделали операцию.

"К тому времени опухоль была такого размера, что самостоятельно кушать она уже не могла. Врач говорил, что она может протянуть максимум десять дней", — рассказала директор.

Операция прошла успешно, в течение шести лет, по словам Рубцовой, все было хорошо. Однако в июне этого года случился рецидив.

Самодеятельный фольклорный коллектив из села Бураново в 2012 году получил известность, представляя Россию на Евровидении в Баку. Исполнительницы заняли на конкурсе второе место с песней "Party For Everybody".