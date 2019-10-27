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РИА Новости

Бутину пригласили принять участие в заседании комиссии СПЧ в ноябре

16:45 27.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод рассказал РИА Новости, что пригласил Марию Бутину принять участие в заседании постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, ожидается, что она посетит заседание в середине ноября.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
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"Я думаю, что это не раньше чем через две недели состоится. Не раньше середины ноября", - сказал Брод.
Он уточнил, что связался с родственниками Бутиной, передал поздравления в связи с ее возвращением в Россию и пригласил ее на заседание постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, чтобы она рассказала "о своём драматичном опыте пребывания в США, ответила на вопрос, с какими проблемами она столкнулась, о своих впечатлениях об американском правосудии, о том как ее защищали". По словам Брода, Бутина пока не ответила на его приглашение. Он рассказал, что планирует обсудить с Бутиной возможность дальнейшего взаимодействия, если у неё будет к этому интерес.
Глава СПЧ Валерий Фадеев на вопрос РИА Новости о возможности сотрудничества Совета с Бутиной ответил, что это "будет обсуждаться", если будут высказаны соответствующие предложения.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
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