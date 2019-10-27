Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар. Об этом сообщила его супруга в социальной сети "ВКонтакте".
Мужчину госпитализировали с инсультом в одну из больниц Антальи 19 октября. Там ему провели операцию. Медики оценивали его состояние как критическое.
Мужчину госпитализировали с инсультом в одну из больниц Антальи 19 октября. Там ему провели операцию. Медики оценивали его состояние как критическое.
Накануне россиянина доставили в Москву, откуда должны были транспортировать в Сыктывкар. Мужчина скончался на борту лайнера.