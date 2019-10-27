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РИА Новости
Туризм

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

16:40 27.10.2019 (обновлено: 16:57 27.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар. Об этом сообщила его супруга в социальной сети "ВКонтакте".

Мужчину госпитализировали с инсультом в одну из больниц Антальи 19 октября. Там ему провели операцию. Медики оценивали его состояние как критическое.
Накануне россиянина доставили в Москву, откуда должны были транспортировать в Сыктывкар. Мужчина скончался на борту лайнера.
Скорая помощь
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Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
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