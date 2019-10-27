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РИА Новости

"Мисс Украина — 2019" объяснила необычный ответ на вопрос "Чей Крым?"

16:24 27.10.2019 (обновлено: 17:00 27.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНовая корона "Мисс Россия" во время презентации на пресс-конференции, посвященной проведению конкурса "Мисс Россия - 2018". 18 апреля 2018
Новая корона Мисс Россия во время презентации на пресс-конференции, посвященной проведению конкурса Мисс Россия - 2018. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша рассказала, что ответила на вопрос о принадлежности Крыма исходя из его формулировки.
Накануне девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям, чем вызвала негативную реакцию со стороны украинских СМИ и некоторых пользователей социальных сетей.
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
26 октября, 15:06РИА Новости
"Мисс Украина" резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша напомнила, что ее спросили: "Чей Крым?"
"Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым — это часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам — людям. Логично", — написала она в инстаграме.
"Мисс Украина" отметила, что любую информацию можно трактовать по-разному, и посоветовала подписчикам учиться ее анализировать. Кроме того, она призвала комментаторов перестать писать гадости.
Студия Телевизионной службы новостей на украинском канале 1+1
1 октября, 11:35Сказано в эфире
"Угли в костер". "Мисс Украину" травят в СМИ из-за русского языкаУкраинский телеканал отказался записывать интервью на русском языке с обладательницей титула "Мисс Украина ‒ 2019". Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что искусственный раскол украинского общества по языковому принципу сохраняется.
198385347
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