"Мисс Украина — 2019" объяснила необычный ответ на вопрос "Чей Крым?"

"Угли в костер". "Мисс Украину" травят в СМИ из-за русского языка Украинский телеканал отказался записывать интервью на русском языке с обладательницей титула "Мисс Украина ‒ 2019". Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что искусственный раскол украинского общества по языковому принципу сохраняется.