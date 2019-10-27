Москвичей предупредили о ветре с порывами до 20 м/с вечером в воскресенье

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Москве и Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в городе Москве и Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.