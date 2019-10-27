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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ намерена создать туристический кластер в Ростовской области

15:59 27.10.2019 (обновлено: 16:40 27.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Донская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) создаст туристический кластер в Ростовской области, рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) сказал на встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым в Ростове-на-Дону.
"Закончен нижний храм (Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске)… Будет кластер экскурсионный создан. Чтобы группы приезжали в Новочеркасск, в Новочеркасскую станицу, сюда, в ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы,… в старый греческий храм - у нас есть что рассказать и показать", - сказал он в воскресенье.
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Вознесенский собор в Новочеркасске был заложен в 1805 году, однако здание освятили и открыли только 6 мая 1905 года, а за время строительства у храма сменилось три проекта. В его нижнем храме-усыпальнице в честь Покрова Пресвятой Богородицы покоятся останки атамана Матвея Платова, героев Отечественной войны 1812 года генералов Василия Орлова-Денисова и Ивана Ефремова, героя Кавказской войны генерала Якова Бакланова и архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна (Доброзракова).
Собор был закрыт в 1934 году и использовался как склад, был вновь открыт в 1942 году во время немецкой оккупации. В 2001 году в соборе начались крупномасштабные реставрационные работы. К 2015 году в соборном храме подошла к завершению основная часть внутренних реставрационных работ. В 2014 году соборному храму был присвоен статус патриаршего.
Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию проходит 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону. В воскресенье он освятил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и совершил в нем божественную литургию.
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