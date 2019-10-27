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РИА Новости

Россия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях

15:59 27.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчеты ПВО в рамках проводимого международного учения "Стрела Дружбы-2019", сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Впервые созданы сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов России и Египта на совместном международном учении "Стрела Дружбы-2019", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
"Решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договоренностей с нашими египетскими коллегами на планирующих конференциях", – приводятся в сообщении слова руководителя учения от российской стороны полковника Валерия Черныша.
В учениях задействованы комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", а также самоходные установки "Шилка-М4", состоящие на вооружении египетской армии.
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Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром. Оно стартовало 26 октября и продлится по 7 ноября.
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