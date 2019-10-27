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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии

15:41 27.10.2019
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на северо-востоке Сирии и двухсторонние отношения, сообщила администрация турецкого лидера в воскресенье.
"Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние и региональные проблемы, а также ситуация на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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