МИД Сирии приветствовал отвод курдских отрядов от турецкой границы

Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани). Архивное фото

Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)

ДАМАСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Сирии приветствуют отвод бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) от границы САР с Турцией в рамках меморандума, заключенного Москвой и Анкарой, заявил в воскресенье МИД САР.

Ранее SDF заявили об окончательном уходе своих бойцов от сирийско-турецкой границы, их заменяют сирийские пограничники. Бойцы SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития. Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод бойцов SDF и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.

"Сирийская Арабская Республика приветствует отвод вооруженных группировок на 30 километров вглубь территории САР от границы с Турцией в прямой координации с сирийской правительственной армией. Этот отвод лишает Турцию основного оправдания своей жестокой агрессии против наших территорий", - говорится в опубликованном гостелеканалом Ikhbariya заявлении пресс-службы МИД САР.

В заявлении подчеркивается, что власти САР обеспечивают безопасность всех сирийцев. "САР будет работать над тем, чтобы принять своих детей и предоставить им помощь, в том числе в том, чтобы вновь обеспечить их вхождение в сирийское общество, что обеспечит пространство для возвращения к единству сирийцев", - говорится в заявлении.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.