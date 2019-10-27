МИД Сирии приветствовал отвод курдских отрядов от турецкой границы

ДАМАСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Сирии приветствуют отвод бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) от границы САР с Турцией в рамках меморандума, заключенного Москвой и Анкарой, заявил в воскресенье МИД САР.
Ранее SDF заявили об окончательном уходе своих бойцов от сирийско-турецкой границы, их заменяют сирийские пограничники. Бойцы SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития. Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод бойцов SDF и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.
"Сирийская Арабская Республика приветствует отвод вооруженных группировок на 30 километров вглубь территории САР от границы с Турцией в прямой координации с сирийской правительственной армией. Этот отвод лишает Турцию основного оправдания своей жестокой агрессии против наших территорий", - говорится в опубликованном гостелеканалом Ikhbariya заявлении пресс-службы МИД САР.
В заявлении подчеркивается, что власти САР обеспечивают безопасность всех сирийцев. "САР будет работать над тем, чтобы принять своих детей и предоставить им помощь, в том числе в том, чтобы вновь обеспечить их вхождение в сирийское общество, что обеспечит пространство для возвращения к единству сирийцев", - говорится в заявлении.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"