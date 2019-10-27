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РИА Новости
Война в Сирии

Командующий SDF раскрыл подробности операции по уничтожению главаря ИГ*

15:10 27.10.2019 (обновлено: 17:03 27.10.2019)
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время совместной операции после нескольких месяцев разведки, заявил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди.

"Пять месяцев шла разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади. Мы благодарим всех, кто внес вклад в эту большую работу", — написал Абди в Twitter.

Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ирак сыграл значительную роль в ликвидации террориста.
Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ*. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
Вчера, 11:59Война в Сирии
Источник отметил значительную роль Ирака в ликвидации главаря ИГ*
Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиСирияВ мире
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