Командующий SDF раскрыл подробности операции по уничтожению главаря ИГ*

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время совместной операции после нескольких месяцев разведки, заявил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди.

"Пять месяцев шла разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади. Мы благодарим всех, кто внес вклад в эту большую работу", — написал Абди в Twitter.

Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ирак сыграл значительную роль в ликвидации террориста.

Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ*. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.