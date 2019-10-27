В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате ДТП маршрутного такси и скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС города в своем Семь человек пострадали в результате ДТП маршрутного такси и скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС города в своем Instagram

Ранее в полиции сообщили, что в воскресенье утром на улице Шеболдаева столкнулись маршрутка номер 99, в салоне которой находились 18 пассажиров, и автомобиль скорой помощи. Было известно об одном пострадавшем - водителе маршрутки.

"На улице Шеболдаева маршрутка врезалась в столб. По информации начальника расчета ПСГ-12, прибывшего на место ЧП, пострадали семь человек, есть несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Два человека были отправлены в горбольницу, еще двое - в больницу скорой медицинской помощи, одна женщина - в окружной военный госпиталь. Обстоятельства происшествия выясняются.