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РИА Новости

В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой

15:08 27.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате ДТП маршрутного такси и скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС города в своем Instagram.
Ранее в полиции сообщили, что в воскресенье утром на улице Шеболдаева столкнулись маршрутка номер 99, в салоне которой находились 18 пассажиров, и автомобиль скорой помощи. Было известно об одном пострадавшем - водителе маршрутки.
"На улице Шеболдаева маршрутка врезалась в столб. По информации начальника расчета ПСГ-12, прибывшего на место ЧП, пострадали семь человек, есть несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Два человека были отправлены в горбольницу, еще двое - в больницу скорой медицинской помощи, одна женщина - в окружной военный госпиталь. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как уточнили в полиции, по предварительным данным, скорая при повороте направо не уступила дорогу маршрутке и столкнулась с ней. После этого маршрутку отбросило на столб. По данным областного главка МВД, пострадали четыре человека.
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
26 октября, 21:31Радио Sputnik
Крупное ДТП в Кировской области: подробности
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Ростов-на-ДонуПроисшествия
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