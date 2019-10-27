В Гонконге полиция применила водомет для разгона протестующих, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полиция Гонконга применила водомет для разгона протестующих в туристическом районе Чимсачей, сообщает издание Полиция Гонконга применила водомет для разгона протестующих в туристическом районе Чимсачей, сообщает издание South China Morning Post

Демонстранты собрались в воскресенье на несанкционированную акцию протеста у здания Музея космоса. Издание отмечает, что несколько человек были задержаны полицией.

Ранее демонстранты забросали полицейских "различными предметами, в том числе зонтиками" и выкрикивали в их адрес оскорбления. В ответ полиция применила дубинки, слезоточивый и перцовый газ.

Многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября 2019 года заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.