Сенцову стало стыдно за Зеленского, поспорившего с националистами

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Олег Сенцов признался, что ему стыдно за президента Украины Владимира Зеленского после его визита в поселок Золотое.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца", — написал он в Facebook.

Сенцов отметил, что не был на войне, поэтому не может написать про военных.

Ранее Зеленский прибыв в поселок в Донбассе, чтобы обсудить с военными отвод войск. Разговор с националистами, на которых указали жители Золотого, прошел на повышенных тонах. Президент потребовал от них не мешать разведению войск и сказал: "Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери".