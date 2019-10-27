Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в воскресенье об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы, их заменяют сирийские пограничники.

"После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы отрядов.

"Сирийские пограничники центрального правительства разместятся на всей границе Сирии с Турцией", - подчеркивается в нем.

Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод SDF бойцов и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.

SDF заявили, что придерживаются обязательств по перемирию, и призвали РФ помочь в налаживании "конструктивного диалога" между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске.

Согласно опубликованному ранее пресс-релизу отрядов, в среду командир SDF Мазлум Абди заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необходимости обсудить детальнее некоторые пункты меморандума РФ и Турции по Сирии.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.