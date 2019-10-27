Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в воскресенье об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы, их заменяют сирийские пограничники.
"После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы отрядов.
"Сирийские пограничники центрального правительства разместятся на всей границе Сирии с Турцией", - подчеркивается в нем.
Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод SDF бойцов и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.
SDF заявили, что придерживаются обязательств по перемирию, и призвали РФ помочь в налаживании "конструктивного диалога" между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске.
Согласно опубликованному ранее пресс-релизу отрядов, в среду командир SDF Мазлум Абди заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необходимости обсудить детальнее некоторые пункты меморандума РФ и Турции по Сирии.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
22 октября РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии