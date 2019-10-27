Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T14:47Z
https://ria.ru/20191027/1560269721.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_0:290:3071:2017_1036x0_80_0_0_734099298704631c81a150db819149c6.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

14:47 27.10.2019
3549
© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС)
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС)
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС). Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в воскресенье об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы, их заменяют сирийские пограничники.
"После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... SDF разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы отрядов.
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Вчера, 14:32Война в Сирии
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
"Сирийские пограничники центрального правительства разместятся на всей границе Сирии с Турцией", - подчеркивается в нем.
Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод SDF бойцов и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.
SDF заявили, что придерживаются обязательств по перемирию, и призвали РФ помочь в налаживании "конструктивного диалога" между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске.
Согласно опубликованному ранее пресс-релизу отрядов, в среду командир SDF Мазлум Абди заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необходимости обсудить детальнее некоторые пункты меморандума РФ и Турции по Сирии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 14:14Война в Сирии
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
22 октября РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
3501017
Обсудить 2
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Завтра, после завтра американцы эту "заслугу" припишут себе, а про нас снова что нибудь сочинят...
27 октября, 17:05
Константин Иванов
1211000
Пусть они приписывают что хотят - главное нам знать и помнить правдивую историю !
27 октября, 18:49
Дядька Митька
1101000
Рекомендуем
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*
Президент США Дональд Трамп
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Командующий SDF раскрыл подробности операции по уничтожению главаря ИГ*
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте сирийско-турецкой границы в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Сирийская армия достигла границы с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
В Совфеде рассказали о важности Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния