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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что в фильме "Не время умирать" Джеймс Бонд может жениться

15:40 27.10.2019
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© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
Кадр из фильма "007: Спектр"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Стало известно, что одним из вариантов концовки фильма "Не время умирать" стала женитьба главного героя, сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что режиссер картины Кэри Фуканага специально снял три версии ее завершения, чтобы избежать утечки информации, и только он знает, что произойдет в финале.
Бонд может жениться на Мадлен Суонн (Леа Сейду), которая ранее появлялась в “007: Спектр". После свадьбы она оставила свою фамилию.
По информации источника, близкого к съемочной группе, на сюжет большое влияние оказала сценарист и исполнительница главной роли сериала "Тварь" Фиби Уоллер-Бридж, которая участвовала в его доработке.
Фильм "Не время умирать" выходит в российский прокат девятого апреля 2020 года.
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