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РИА Новости

Новак рассказал о ходе строительства "Турецкого потока"

14:29 27.10.2019
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт — РИА Новости. Строительство газопровода "Турецкий поток" будет завершено в срок, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Строительные работы продолжаются, идут. И гарантирует подрядная организация ... что они будут закончены своевременно", - сказал Новак.
Строительство газопровода Турецкий поток
25 октября, 17:57РИА Новости
"Газпром" хочет заполнить первую нитку "Турецкого потока" к середине ноября
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
В пятницу, 25 октября, исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил об аресте окружным судом Амстердама 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". По его словам, это было сделано в связи с рассмотрением дела о якобы мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".
Позднее в тот же день компания South Stream Transport подтвердила арест ее акций в Нидерландах, заявив при этом, что данное обстоятельство никак не повлияет на реализацию самого проекта. South Stream Transport отметила, что акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Также компания сообщила, что на данный момент идет подготовка к первым поставкам газа через "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года.
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
17 сентября, 18:50Сказано в эфире
Проблема решена. Эксперт оценил решение суда Болгарии по "Турецкому потоку"Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока". Как отметил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пусть с задержкой, но проблема с дальнейшей реализацией проекта решена.
"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в отношении контрактов на поставку и транзит газа пытается принудительно взыскать с российской компании средства, которые ее обязал выплатить суд Стокгольма - 2,56 миллиарда долларов. Такие попытки предпринимались в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.
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Юрий ВитренкоТурецкий потокНафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакЭкономика
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