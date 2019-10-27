Новак рассказал о ходе строительства "Турецкого потока"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт — РИА Новости. Строительство газопровода "Турецкий поток" будет завершено в срок, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Строительство газопровода "Турецкий поток" будет завершено в срок, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Строительные работы продолжаются, идут. И гарантирует подрядная организация ... что они будут закончены своевременно", - сказал Новак.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

В пятницу, 25 октября, исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил об аресте окружным судом Амстердама 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". По его словам, это было сделано в связи с рассмотрением дела о якобы мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Позднее в тот же день компания South Stream Transport подтвердила арест ее акций в Нидерландах, заявив при этом, что данное обстоятельство никак не повлияет на реализацию самого проекта. South Stream Transport отметила, что акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Также компания сообщила, что на данный момент идет подготовка к первым поставкам газа через "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года.