Бывший охранник рассказал подробности побега россиянок из сирийского лагеря

АЙН-ИССА (Сирия), 27 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Десятки иностранных женщин, включая россиянок, бежали с детьми из лагеря Айн-Исса на севере провинции Ракка, воспользовавшись наступлением протурецких вооруженных отрядов, рассказал РИА Новости один из бывших охранников лагеря.

Ранее Би-би-си сообщила об исчезновении в результате массового бегства из лагеря Айн-Исса на севере Сирии около 50 россиянок с детьми, задержанных за связи с ИГ*, после начала турецкой операции. Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала РИА Новости в субботу, что ей известно о 15 женщинах и 27 детях. По ее словам, одна из этих женщин выходила на связь с родственниками неделю назад и успела сообщить, что их увозят в Турцию. В российской дипмиссии в Анкаре агентству сообщили, что турецкие власти не информировали посольство РФ о судьбе россиянок из Айн-Исса.

"Иностранки, включая гражданок Турции, Франции и России, находились в отдельном секторе лагеря для семей боевиков ИГ*, под усиленной охраной. Когда в районе лагеря начался артиллерийский обстрел и наносились авиаудары, (протурецкие) боевики подошли с западной части, где находились семьи ИГ*. Они помогли им бежать на контролируемые ими территории в направлении турецкой границы", - рассказал бывший охранник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 10 дней назад. После ударов артиллерии в лагере началась паника. Курдские бойцы были вынуждены вступить в бой с протурецкими боевиками, подошедшими вплотную к лагерю. "Сколько было из числа бежавших гражданок России, я не знаю. Ушли все", - сказал он.

Телекомпания TRT сообщила, что часть покинувших лагерь в Сирии людей действительно задержаны и находятся в настоящий момент на территории Турции, а также в специальных лагерях на территории под контролем Анкары в сирийской провинции Алеппо.

Всего в лагере проживало более 14 тысяч человек. Большая часть - беженцы из провинции Дейр-эз-Зор. Семей ИГ* было около 350. На сегодняшний день лагерь пуст.