Киев сократил подачу воды в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Киев сократил подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно.
"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30 % до возобновления подачи воды в заявленном объеме", - сообщили в МЧС.