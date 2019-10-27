Киев сократил подачу воды в ЛНР

"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30 % до возобновления подачи воды в заявленном объеме", - сообщили в МЧС.