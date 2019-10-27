Курды заявили о ликвидации более 20 протурецких боевиков на севере Сирии

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 22 протурецких боевика на севере Сирии, сообщает курдское агентство ANHA.
"22 наемника были убиты в ходе столкновений. SDF захватили пять транспортных средств и нанесли ущерб бронированным машинам турецкой оккупационной армии", - говорится в сообщении агентства.
Агентство также добавило, что турецкая армия и "ее наемники" из террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* продолжают нападения, "несмотря на соглашение о прекращении огня".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"