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РИА Новости
Война в Сирии

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

14:14 27.10.2019 (обновлено: 15:34 27.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" об этапах, предшествовавших подписанию меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
По словам Пескова, документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

"Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках", — сказал пресс-секретарь президента.

Эрдоган 9 октября объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.
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Подписанный меморандум о взаимопонимании предполагает в частности ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование территории.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Очень интересно россиянам про меморандум...Мне вот интересней как он решился пенсию у россиян отобрать.Как создавалось это решение?
27 октября, 16:23
Максимус Трой
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