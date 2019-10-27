Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" об этапах, предшествовавших подписанию меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

По словам Пескова, документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

"Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках", — сказал пресс-секретарь президента.

Эрдоган 9 октября объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.

После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.

Подписанный меморандум о взаимопонимании предполагает в частности ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование территории.