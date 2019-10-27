В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи в Донецке, пострадавших нет.
"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.
Там добавили, что аварийные бригады проводят восстановительные работы, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД ДНР.
Источник в силовых ведомствах ДНР заявил журналистам, что пострадавших в результате подрыва вышки нет. "В 09:48 (совпадает с мск) в Пролетарском районе Донецка произошла диверсия, приведшая к частичному повреждению вышки мобильной связи оператора "Феникс". На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет", — сказал он.