В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи в Донецке, пострадавших нет.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.

Там добавили, что аварийные бригады проводят восстановительные работы, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД ДНР.