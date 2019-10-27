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РИА Новости

В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

14:12 27.10.2019 (обновлено: 22:33 27.10.2019)
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© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи в Донецке, пострадавших нет.
"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.
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Там добавили, что аварийные бригады проводят восстановительные работы, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и МВД ДНР.
Источник в силовых ведомствах ДНР заявил журналистам, что пострадавших в результате подрыва вышки нет. "В 09:48 (совпадает с мск) в Пролетарском районе Донецка произошла диверсия, приведшая к частичному повреждению вышки мобильной связи оператора "Феникс". На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет", — сказал он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Популярные комментарии
Я вообще тащусь над спецслужбами Донбасса, у них украинские террористы как у себя дома разгуливают. Подобные объекты, ЖД дороги, мосты, фабрики и заводы в момент военной украинской агрессии должны находиться под строгим контролем наблюдения и охраны.
27 октября, 14:43
Игорь Розенер
7300110
Это делают местные жители, к сожалению менталитен некоторых - очень продажен. Проще вычислить чужака, чем крота
27 октября, 15:55
Сергей Смирнов
1100035
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