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РИА Новости

Президент Кубы прибыл в Петербург во главе официальной делегации

14:08 27.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в воскресенье прибыл в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по внешним связям.
"Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Петербург во главе официальной делегации. Его встречали председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, а также посол Кубы в России (Херардо Пеньяльвер Порталь – ред.)", - сказала она.
По словам собеседницы агентства, в воскресенье днем Диас-Канель примет участие в церемонии возложения венка и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в понедельник утором запланирована встреча губернатора Александра Беглова с президентом Кубы, где будет обсуждаться развитие двустороннего сотрудничества.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
15 октября, 20:55РИА Новости
Патрушев назвал Кубу стратегическим партнером и надежным союзником России
Парламент Кубы в октябре в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диас-Канеля. Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале.
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