Президент Кубы прибыл в Петербург во главе официальной делегации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в воскресенье прибыл в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по внешним связям.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Петербург во главе официальной делегации. Его встречали председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, а также посол Кубы в России (Херардо Пеньяльвер Порталь – ред.)", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, в воскресенье днем Диас-Канель примет участие в церемонии возложения венка и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в понедельник утором запланирована встреча губернатора Александра Беглова с президентом Кубы, где будет обсуждаться развитие двустороннего сотрудничества.