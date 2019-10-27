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РИА Новости

В Афганистане пять детей погибли и один пострадал при взрыве бомбы

14:01 27.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пять детей погибли, один получил ранения в результате взрыва бомбы в провинции Фарьяб на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официальных лиц.
В заявлении 209-го военного корпуса "Шахин" сообщается, что бомба была заложена боевиками радикального движения "Талибан". Отмечается, что взрыв произошел в тот момент, когда дети играли.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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