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РИА Новости

Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования

13:42 27.10.2019 (обновлено: 18:08 27.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 27 окт — РИА Новости. Принадлежность подозреваемых в ночной перестрелке в Казани к организованным преступным формированиям не подтвердилась, следственно-оперативные действия продолжаются, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
По информации МВД, около полуночи 25 октября поступило сообщение о перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая в Казани, с непроникающими огнестрельными ранениями из травматического оружия в больницу обратился 30-летний житель города. Полицейские установили, что в конфликте участвовали около 20 человек, передвигавшихся на восьми автомобилях. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили всех предполагаемых участников конфликта, задержаны 14 человек.

"Ранее озвученная информация о принадлежности задержанных к организованным преступным формированиям не подтвердилась", — отметил собеседник агентства.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по задержанию других участников и оперативно-следственные действия для установления фигурантов противозаконной деятельности.
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КазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Классный заголовок "Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования". Сразу хочется задать несколько вопросов: первый - значит все прекрасно знают про наличие преступных формирований, их составе, количество и пофамильный список участников? второй - уже выявлены все участники, или это сами участники преступных формирований открестились типа "нас там не было? и кто же их об этом спросил? правоохранительные органы? третий: если полиция знает о составе преступных групп, а те, в сою очередь, о составе полиции, то кто же тогда простые граждане? просто "никто" между двух вооружённых формирований?
27 октября, 15:23
Валерий Томанцев
2420001
В США преступные группировки стреляют друг в друга а у нас простые граждане...
27 октября, 13:55
ПДПрокоп Даров
1150002
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