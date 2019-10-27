Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования

КАЗАНЬ, 27 окт — РИА Новости. Принадлежность подозреваемых в ночной перестрелке в Казани к организованным преступным формированиям не подтвердилась, следственно-оперативные действия продолжаются, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

По информации МВД, около полуночи 25 октября поступило сообщение о перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая в Казани, с непроникающими огнестрельными ранениями из травматического оружия в больницу обратился 30-летний житель города. Полицейские установили, что в конфликте участвовали около 20 человек, передвигавшихся на восьми автомобилях. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".