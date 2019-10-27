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РИА Новости

Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов

13:38 27.10.2019
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.
Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Он потребовал не мешать разведению войск.
Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". По словам лидера батальона, Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.

"Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", — заявил Билецкий.

Кроме того, он подчеркнул, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
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Андрей БилецкийДонбассВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лидер уже МЕЖДУНАРОДНОЙ террористической организации угрожает президенту его же страны............))))))))))))
27 октября, 14:20
vvovan6331
246222217
Лидер незаконного вооружённого бандформирования угрожает президенту страны. Весьма показательно! Это очень многое говорит и о стране, и о президенте!
27 октября, 14:20
andshumili
22291205
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