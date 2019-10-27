"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Джокер" по кассовым сборам обогнал "Дедпул" и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, . "Джокер" по кассовым сборам обогнал "Дедпул" и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, сообщает Independent.

Лента "Дедпул" Тима Миллера 2016 года собрала в прокате 783 миллиона долларов, а картина Тодда Филлипса на сегодняшний день — 788,3 миллиона долларов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель "Джокер" заработает 900 миллионов долларов.

Хоакин Феникс ранее говорил о том, что готов сыграть своего персонажа в сиквеле с учетом большого количества восторженных отзывов о фильме.