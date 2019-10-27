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РИА Новости
Культура

"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

14:05 27.10.2019
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© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Джокер" по кассовым сборам обогнал "Дедпул" и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, сообщает Independent.
Лента "Дедпул" Тима Миллера 2016 года собрала в прокате 783 миллиона долларов, а картина Тодда Филлипса на сегодняшний день — 788,3 миллиона долларов.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель "Джокер" заработает 900 миллионов долларов.
Хоакин Феникс ранее говорил о том, что готов сыграть своего персонажа в сиквеле с учетом большого количества восторженных отзывов о фильме.
Рейтинг R присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.
Кадр из фильма Джокер
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