Слуцкий сообщил, что встретился с Бутиной после ее возвращения в Россию

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что встретился с освобождённой из американской тюрьмы россиянкой Марией Бутиной после ее возращения на родину.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.