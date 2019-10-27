Слуцкий сообщил, что встретился с Бутиной после ее возвращения в Россию

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что встретился с освобождённой из американской тюрьмы россиянкой Марией Бутиной после ее возращения на родину.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Встретились, поговорили... Маша - большая умница, лидер по своей натуре. Впереди у нее, без сомнения, много побед, но одну из главных она уже одержала. Мы никогда и ни в каких ситуациях не сдаемся. И своих не бросаем!" - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
26 октября, 13:19РИА НовостиМИД приветствовал Бутину на родине