В Ростове-на-Дону маршрутка столкнулась со скорой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось с машиной скорой помощи в Ростове-на-Дону, известно об одном пострадавшем, сообщает ГУМВД по Ростовской области.
По данным ведомства, маршрутка номер 99, в салоне которой находились 18 пассажиров, и автомобиль скорой помощи столкнулись в 11.15 мск воскресенья на улице Шеболдаева.
"В настоящее время известно об одном пострадавшем - водитель маршрутки", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.