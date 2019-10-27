В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме

НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после отравления угарным газом в частном доме в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 10.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в частном домовладении в городе Назрань произошло отравление угарным газом. Пострадали жители вышеуказанного домовладения, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего пострадали пять человек, получившие легкое отравление.