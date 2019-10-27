В МГУ начался Географический диктант

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Географический диктант начался на главной площадке акции в МГУ, в числе пишущих президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также известные спортсмены и артисты.

Диктант стартовал на центральной площадке в 12:00 мск.

Традиционно его пишет Сергей Шойгу, не в первый раз пришел проверить знания по географии Сергей Иванов. Также в этом году вместе с москвичами в МГУ приехали заместители министра обороны, ректор МГУ Виктор Садовничий, спортсмены, артисты и юнармейцы.

Отвечая на вопрос ведущей акции Яны Чуриковой о диктанте прошлого года, Шойгу признался, что написал его "очень хорошо". А музыкант Сергей Шнуров вспомнил, что последний раз диктанты писал в школе.

В этом году вопросы озвучили режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

Пятый географический диктант можно написать на более чем 5,7 тысячи площадок в России и на 109 за рубежом. Впервые в этом году вопросы помимо английского языка переведены на французский. Этот вариант используется на площадке Российского духовно-культурного православного центра в Париже, где его напишут преподаватели и студенты Сорбоннского университета.

Кроме того, на 284 площадках диктант смогут написать слабовидящие.

По данным Минобороны России, в просветительской акции примут участие более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства.

В 2019 году Географический диктант претерпел изменения. На этот раз вопросы разбиты на две группы. Первая часть - 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов. Чтобы ответить на них, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.