США координировали с Турцией операцию в Идлибе

АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны Турции на фоне сообщений о ликвидации главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что американские и турецкие военные обменивались информацией перед прошедшей минувшей ночью операцией в сирийском Идлибе.

Ранее издание Defense One написало, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* аль-Багдади. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.