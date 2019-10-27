СМИ раскрыли подробности операции по ликвидации главаря ИГ*

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. На месте операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади найдены семь тел, в том числе три женщины, в операции участвовали восемь вертолетов и два БПЛА, сообщила в воскресенье арабская версия турецкого агентства На месте операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади найдены семь тел, в том числе три женщины, в операции участвовали восемь вертолетов и два БПЛА, сообщила в воскресенье арабская версия турецкого агентства Anadolu со ссылкой на медицинские источники.

"Мы нашли семь тел, в том числе ребенка и трех женщин, они погибли в результате операции США по ликвидации аль-Багдади", - цитирует агентство источники.

По данным издания, восемь вертолетов и два беспилотника в течение полутора часов наносили удары по объекту рядом с деревней Бариша в сирийской провинции Идлиб. Деревня находится в менее чем десяти километрах от границы Сирии с Турцией.

Источники агентства заявили, что в деревне после американской операции полностью уничтожен один дом и несколько палаток сгорели.

Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади.

Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее источник в сфере безопасности Ирака сообщил агентству Рейтер, что источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади. По данным источников, главарь ИГ* был ликвидирован вместе со своим телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что местоположение аль-Багдади удалось обнаружить, когда тот пытался вывезти свою семью из Идлиба к турецкой границе. Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил информацию о смерти аль-Багдади от сирийских должностных лиц.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter , что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.