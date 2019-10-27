Эксперт назвал рассуждения о "захвате" Калининградской области фантазиями

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал фантазиями рассуждения о "захвате" Калининградской области.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий и последующие перспективы при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, конфликт приведёт к потере Россией Калининградской области.

"Конфликт в Прибалтике, каким бы он ни был, если будет возникать между Россией и НАТО и встанет вопрос о возможности потерять часть территории России, то высока вероятность перехода к применению ядерного оружия со стороны России, если НАТО будет преобладать, или со стороны НАТО, если на каком-то локальном участке будет преобладать Россия", - сказал Сивков.

По его словам, все рассуждения о том, какие могут быть построения и соотношения сил сторон в этом потенциальном конфликте не имеют особого значения.

"Это фантазии. Можно взять абстрактный вариант, что нет ядерного оружия и воюем без него, но оно есть, и это реальность", - добавил эксперт.

Он отметил, что военный конфликт в Прибалтике с затрагиванием Калининградской области чрезвычайно опасен для США. "США и НАТО на это дело не пойдут", - сказал Сивков.

В сентябре издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае агрессии со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронной борьбой.