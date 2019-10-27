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РИА Новости

Эксперт назвал рассуждения о "захвате" Калининградской области фантазиями

12:32 27.10.2019
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© Фото : Pixabay / Georg AdlerКалининград
Калининград
© Фото : Pixabay / Georg Adler
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал фантазиями рассуждения о "захвате" Калининградской области.
Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий и последующие перспективы при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, конфликт приведёт к потере Россией Калининградской области.
"Конфликт в Прибалтике, каким бы он ни был, если будет возникать между Россией и НАТО и встанет вопрос о возможности потерять часть территории России, то высока вероятность перехода к применению ядерного оружия со стороны России, если НАТО будет преобладать, или со стороны НАТО, если на каком-то локальном участке будет преобладать Россия", - сказал Сивков.
По его словам, все рассуждения о том, какие могут быть построения и соотношения сил сторон в этом потенциальном конфликте не имеют особого значения.
"Это фантазии. Можно взять абстрактный вариант, что нет ядерного оружия и воюем без него, но оно есть, и это реальность", - добавил эксперт.
Антон Алиханов
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Алиханов назвал американский доклад о захвате Калининграда НАТО фантастикой
Он отметил, что военный конфликт в Прибалтике с затрагиванием Калининградской области чрезвычайно опасен для США. "США и НАТО на это дело не пойдут", - сказал Сивков.
В сентябре издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае агрессии со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронной борьбой.
Руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости сказал тогда, что Калининградская область надежно защищена системами воздушно-космической обороны, а заявления американского генерала о плане прорыва ПВО региона глупые и хвастливые.
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