СМИ: за подозреваемого в хищении заммэра Днепра внесли залог в $24 тысячи

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Почти 24 тысячи долларов залога внесли за заместителя мэра украинского города Днепр Михаила Лысенко, который подозревается в хищении 1,2 миллиона долларов госсредств при ремонте Нового моста, передает украинское издание " Почти 24 тысячи долларов залога внесли за заместителя мэра украинского города Днепр Михаила Лысенко, который подозревается в хищении 1,2 миллиона долларов госсредств при ремонте Нового моста, передает украинское издание " ТСН ".

"Шестьсот тысяч гривен (около 24 тысяч долларов - ред.) за Михаила Лысенко оплатили сразу после избрания меры пресечения, поэтому в СИЗО он не попал", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Днепропетровской области проинформировала, что суд арестовал Лысенко с возможностью внесения залога почти в 24 тысячи долларов.

Лысенко находился в розыске по статьям 191 "Присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.

Кроме хищений при ремонте моста, его и других чиновников горсовета Днепра подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Ранее они были объявлены в розыск.