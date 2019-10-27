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РИА Новости

СМИ: за подозреваемого в хищении заммэра Днепра внесли залог в $24 тысячи

12:17 27.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Почти 24 тысячи долларов залога внесли за заместителя мэра украинского города Днепр Михаила Лысенко, который подозревается в хищении 1,2 миллиона долларов госсредств при ремонте Нового моста, передает украинское издание "ТСН".
"Шестьсот тысяч гривен (около 24 тысяч долларов - ред.) за Михаила Лысенко оплатили сразу после избрания меры пресечения, поэтому в СИЗО он не попал", - говорится в сообщении.
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Ранее прокуратура Днепропетровской области проинформировала, что суд арестовал Лысенко с возможностью внесения залога почти в 24 тысячи долларов.
Лысенко находился в розыске по статьям 191 "Присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением" и 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.
Кроме хищений при ремонте моста, его и других чиновников горсовета Днепра подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города. Ранее они были объявлены в розыск.
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В июле президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о сдаче в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его сдали в эксплуатацию только 7 сентября 2019 года.
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Днепр (город)Михаил ЛысенкоВ мире
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