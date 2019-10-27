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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ опубликовали список малого состава конституционного комитета от Дамаска

12:00 27.10.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 27 окт – РИА Новости. Сирийская проправительственная газета al-Watan в воскресенье опубликовала список членов малого состава конституционного комитета Сирии, представляющих сирийские власти.
Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
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Согласно источникам газеты, в малую группу войдут сопредседатель комитета, парламентарий Ахмад Кузбари, а также Амаль Язиджи, Джамиля аш-Шарбаджи, Ашвак Аббас, Ахмад Арнус, Амджад Иса, Рияд Тавуз, Мухаммад Хейр аль-Уккам, Джамаль Кадири, Мухаммад Хузейма, Хайсам ат-Тас, Дарин Сулейман, Абдалла ас-Сейид, Низар Сукейф, Мухаммад Аджлани.
Газета сообщает, что делегация Дамаска и гражданского общества вылетят прямым рейсом из сирийской столицы в Женеву на самолете, предоставленном Россией.
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В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября. Подготовка встречи Конституционного комитета держится в строгом секрете.
Предполагается, что большой состав комитета завершит свою работу 31 октября, после чего с 1 ноября начнет работу малая группа. При этом пока не определено, сколько времени малый состав пробудет в Женеве.
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