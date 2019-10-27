СМИ опубликовали список малого состава конституционного комитета от Дамаска

ДАМАСК, 27 окт – РИА Новости. Сирийская проправительственная газета Сирийская проправительственная газета al-Watan в воскресенье опубликовала список членов малого состава конституционного комитета Сирии, представляющих сирийские власти.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.

Согласно источникам газеты, в малую группу войдут сопредседатель комитета, парламентарий Ахмад Кузбари, а также Амаль Язиджи, Джамиля аш-Шарбаджи, Ашвак Аббас, Ахмад Арнус, Амджад Иса, Рияд Тавуз, Мухаммад Хейр аль-Уккам, Джамаль Кадири, Мухаммад Хузейма, Хайсам ат-Тас, Дарин Сулейман, Абдалла ас-Сейид, Низар Сукейф, Мухаммад Аджлани.

Газета сообщает, что делегация Дамаска и гражданского общества вылетят прямым рейсом из сирийской столицы в Женеву на самолете, предоставленном Россией.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября. Подготовка встречи Конституционного комитета держится в строгом секрете.