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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню для фильма "Кошки"

12:26 27.10.2019
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тейлор Свифт вместе с легендарным композитором Эндрю Ллойд Уэббером написали песню для экранизации шоу "Кошки", сообщает Guardian.
Американская певица стала автором текста для композиции Beautiful Ghosts, а Уэббер — мелодии.
В фильме ее споют балерина Франческа Хейворд, которая играет главную роль кошки Виктории, и Джуди Денч (старый кот Дьютерономи).
В исполнении Тейлор Свифт (кошка Бомбалурина) песня будет звучать в финальных титрах.
Создание новой композиции означает, что фильм может претендовать на "Оскар" в категории "лучшая песня". У Уэббера эта премия уже есть (за картину "Эвита" (1996), музыку к которой он написал в соавторстве с Тимом Райсом), а у Свифт – пока нет.
"Кошки" выйдут в российский прокат второго января 2020 года.
Кадр из фильма Кошки
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КультураКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)Джуди Денч
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