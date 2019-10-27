Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню для фильма "Кошки"

Создание новой композиции означает, что фильм может претендовать на "Оскар" в категории "лучшая песня". У Уэббера эта премия уже есть (за картину "Эвита" (1996), музыку к которой он написал в соавторстве с Тимом Райсом), а у Свифт – пока нет.