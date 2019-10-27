Опубликовано видео с места предположительной ликвидации лидера ИГ*

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.

Авиаудар и сооружение, которое было разрушено прошлой ночью в городе Бериша. По данным некоторых местных информационных агентств,лидер ИГ аль-Багдади прятался здесь. pic.twitter.com/6bwkFIzoDS — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 27, 2019

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. Отмечается, что он уничтожен.

Эта информация не получила официального подтверждения.

Высокопоставленный источник в иракской разведке, в свою очередь, подтвердил агентству INA сообщения о ликвидации лидера ИГ*.

В администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп сделает в воскресенье важное заявление в Белом доме. До этого американский лидер написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", однако не уточнил, что именно.

Абу Бакр аль-Багдади

Ибрагим ас-Самарраи (аль-Багдади) во время учебы в Багдадском университете отличался, по словам сокурсников, тихим нравом. Он увлекался футболом, при этом был крайне религиозным.

В 2003 году после вторжения США в Ирак он присоединился к армии Саддама Хусейна. Через год попал в плен, однако члены "Аль-Каиды"* его вызволили. После этого он вступил в их ряды.

Спустя еще несколько лет, уже после начала вывода американских войск, аль-Багдади создал "Исламское государство"*. В 2014 году боевики ИГ* вторглись в Ирак и Сирию.