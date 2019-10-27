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РИА Новости
Война в Сирии

Опубликовано видео с места предположительной ликвидации лидера ИГ*

11:56 27.10.2019 (обновлено: 17:03 27.10.2019)
13399
Опубликовано видео с места предположительной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Опубликовано видео с места предположительной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. Отмечается, что он уничтожен.
Эта информация не получила официального подтверждения.
Высокопоставленный источник в иракской разведке, в свою очередь, подтвердил агентству INA сообщения о ликвидации лидера ИГ*.
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В администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп сделает в воскресенье важное заявление в Белом доме. До этого американский лидер написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", однако не уточнил, что именно.

Абу Бакр аль-Багдади

Ибрагим ас-Самарраи (аль-Багдади) во время учебы в Багдадском университете отличался, по словам сокурсников, тихим нравом. Он увлекался футболом, при этом был крайне религиозным.
В 2003 году после вторжения США в Ирак он присоединился к армии Саддама Хусейна. Через год попал в плен, однако члены "Аль-Каиды"* его вызволили. После этого он вступил в их ряды.
Спустя еще несколько лет, уже после начала вывода американских войск, аль-Багдади создал "Исламское государство"*. В 2014 году боевики ИГ* вторглись в Ирак и Сирию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 19
Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоСирияВ мире
Популярные комментарии
Ну вот, операция прикрытия прошла успешно, покойный лидер ИГ может спокойно жить у себя в Калифорнии..
27 октября, 12:41
Сергей Норд
43141015
Ну америкосы уже на 100 процентов победили ИГИЛ как они сами говорят. Это был 101й процент..
27 октября, 12:16
ssidorjan1919
21240016
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