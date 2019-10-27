В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

КАЗАНЬ, 27 окт — РИА Новости. Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.

"Около полуночи 25 октября в отдел полиции "Зареченский" УМВД России по Казани поступило сообщение о перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая, в результате которой с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани", — говорится в сообщении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части на перекрестке произошел конфликт с участием около 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент один из его участников произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись.

При осмотре места столкновения были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направили на экспертизу. Выяснилось, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".