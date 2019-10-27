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РИА Новости

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

11:40 27.10.2019 (обновлено: 13:49 27.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 27 окт — РИА Новости. Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.

"Около полуночи 25 октября в отдел полиции "Зареченский" УМВД России по Казани поступило сообщение о перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая, в результате которой с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани", — говорится в сообщении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части на перекрестке произошел конфликт с участием около 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент один из его участников произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись.
При осмотре места столкновения были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направили на экспертизу. Выяснилось, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
25 октября, 12:58РИА Новости
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
По информации МВД, участниками стычки были представители двух противоборствующих казанских организованных преступных формирований. Отмечается, что задержаны 14 человек, проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.
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