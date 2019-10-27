В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

КАЗАНЬ, 27 окт — РИА Новости. Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
"Около полуночи 25 октября в отдел полиции "Зареченский" УМВД России по Казани поступило сообщение о перестрелке на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая, в результате которой с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани", — говорится в сообщении.
Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части на перекрестке произошел конфликт с участием около 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент один из его участников произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись.
При осмотре места столкновения были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направили на экспертизу. Выяснилось, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
По информации МВД, участниками стычки были представители двух противоборствующих казанских организованных преступных формирований. Отмечается, что задержаны 14 человек, проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.