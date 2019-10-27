США доставили в Грецию вертолеты для участия в военных учениях

АФИНЫ, 27 окт - РИА Новости. США доставили из Германии в Грецию вертолёты Apache, Chinook и Black Hawk, которые примут участие в учениях Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), сообщило посольство США в Афинах.

Вертолёты будут размещены на базе армейской авиации Стефановикио в Волосе, которую американцы получат в своё распоряжение по новому соглашению о военных базах.

Вертолёты 3-й боевой авиационной бригады (3-CAB) 3-й пехотной дивизии, армейские машины для перевозки вертолетов и оборудование были доставлены накануне транспортным судном Endurance в порт Волос.

По информации американских военных, 3-CAB направит на поддержку Atlantic Resolve примерно 1700 солдат, 50 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk, 10 Chinook CH-47, 20 Apache AH-64 и более 2000 колесных транспортных средств.

В ходе Atlantic Resolve пройдёт двустороннее, совместное и многонациональное обучение с целью укрепления связей между союзниками и партнерами