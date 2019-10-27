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РИА Новости

Алиханов назвал американский доклад о захвате Калининграда НАТО фантастикой

11:24 27.10.2019 (обновлено: 14:32 27.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Антон Алиханов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
Алиханов отметил, что "устал комментировать американские глупости". Губернатор также напомнил, что в США существует премия "Небьюла", которую присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.
Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво", — сказал он РБК.
Ранее Хукер в своем докладе заявил, что НАТО следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт России и Североатлантического альянса в Прибалтике.
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Антон АлихановНАТОКалининградская областьРоссияСШАКалининградВ мире
Популярные комментарии
Смеяться хорошо последним.
27 октября, 11:33
gxkan
411412102
Отхватить Сша могут .. захватить нет... а по факту от военных Сша один популизм .. Мы самые крутые... мы всё можем... весь мир под нами и т.д.
27 октября, 11:47
Крах Либерализма
14210005
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