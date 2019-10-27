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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов

11:17 27.10.2019 (обновлено: 11:27 27.10.2019)
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© REUTERS / Ammar AwadПолицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
© REUTERS / Ammar Awad
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция пустила в ход слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые в воскресенье вышли на улицы на антиправительственные протесты, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Воскресная демонстрация началась в 15.00 по местному времени (10.00 мск) на набережной Цим Ша Цуй. Несколько сотен протестующих собрались у здания Музея космоса, через полчаса после начала демонстрации на место прибыла полиция.
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Сообщается, что демонстранты бросали в полицейских различные предметы и выкрикивали в их адрес оскорбления. В ответ полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Отмечается, что полиция, возможно, также использовала перцовый газ против демонстрантов.
Многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября 2019 года заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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