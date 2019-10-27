В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция пустила в ход слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые в воскресенье вышли на улицы на антиправительственные протесты, сообщает телерадиокорпорация Гонконгская полиция пустила в ход слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые в воскресенье вышли на улицы на антиправительственные протесты, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Воскресная демонстрация началась в 15.00 по местному времени (10.00 мск) на набережной Цим Ша Цуй. Несколько сотен протестующих собрались у здания Музея космоса, через полчаса после начала демонстрации на место прибыла полиция.

Сообщается, что демонстранты бросали в полицейских различные предметы и выкрикивали в их адрес оскорбления. В ответ полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Отмечается, что полиция, возможно, также использовала перцовый газ против демонстрантов.

Многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября 2019 года заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.