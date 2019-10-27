Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову состоится в воскресенье на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.

"Открытие памятника Николаю Петровичу Караченцову пройдет 27 октября, в день его рождения", — сказал сын актера.

По его словам, монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

"Это сцена, когда граф Резанов — роль, которую играл отец — умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине. Из всех сюжетов, о которых мы думали, готовясь к заказу памятника, этот, как нам кажется, самый удачный", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что мастерская изготовила монумент бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.

На открытии памятника будет весь коллектив театра "Ленком", родственники, коллеги и друзья Николая Караченцова.