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РИА Новости
Культура

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

06:23 27.10.2019 (обновлено: 18:27 27.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из оперы "Юнона и Авось"
Сцена из оперы Юнона и Авось
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову состоится в воскресенье на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Андрей Караченцов.
"Открытие памятника Николаю Петровичу Караченцову пройдет 27 октября, в день его рождения", — сказал сын актера.
По его словам, монумент создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".
"Это сцена, когда граф Резанов — роль, которую играл отец — умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине. Из всех сюжетов, о которых мы думали, готовясь к заказу памятника, этот, как нам кажется, самый удачный", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что мастерская изготовила монумент бесплатно, по собственному желанию, из уважения и любви к артисту.
На открытии памятника будет весь коллектив театра "Ленком", родственники, коллеги и друзья Николая Караченцова.
Актер скончался 26 октября 2018 года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
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